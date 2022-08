Nell’ambito degli European Championships 2022, oggi, martedì 16 agosto, sono proseguiti a Monaco di Baviera, in Germania, gli Europei individuali 2022 di tennistavolo: nella sessione pomeridiana della quarta giornata si sono registrate quattro vittorie e due sconfitte per gli italiani impegnati. Nella specialità olimpica del singolare femminile, con Giorgia Piccolin già al tabellone principale, nel preliminary round 1 Nicole Arlia piega la turca Simay Kulakcekenper 3-2 (10-12, 14-12, 11-8, 2-11, 14-12) ed in serata affronterà la greca Aikaterini Toliou nel preliminary round 2 per un posto nel main draw.

Nella specialità olimpica del singolare maschile, con Jordy Piccolin e Niagol Stoyanov già al tabellone principale, nel preliminary round 1 Mihai Bobocica liquida il danese Tobias Kamph Rasmussen per 3-0 (11-5, 11-3, 12-10) ed accede così al preliminary round 2, dove sfiderà il magiaro Ádám Szudi per un posto nel main draw. Nella specialità non olimpica del doppio femminile i sedicesimi vedono il successo di Debora Vivarelli e Giorgia Piccolin, che regolano le lusitane Inês Matos e Matilde Pinto per 3-0 (11-7, 11-8, 11-8), mentre Nicole Arlia e Gaia Monfardini vengono sconfitte dall’austriaca Sofia Polcanova e dalla romena Bernadette Szocs per 0-3 (9-11, 4-11, 2-11). Nella specialità non olimpica del doppio maschile i sedicesimi sorridono a Mihai Bobocica e Niagol Stoyanov, che liquidano il danese Anders Lind e lo slovacco Wang Yang per 3-0 (11-8, 11-7, 12-10), mentre Jordy Piccolin e l’israeliano Tal Israeli vengono eliminati dai francesi Alexis Lebrun e Félix Lebrun per 0-3 (10-12, 3-11, 6-11).

Ad

Tokyo 2020 Tokyo 2020 - China vs Germany - Table Tennis Men's Team Gold Medal – Highlights delle Olimpiadi 06/08/2021 ALLE 13:46

SPORT EXPLAINER: Tennis tavolo

Tokyo 2020 Tokyo 2020 - China vs Japan - Table Tennis - Women's Team Gold Medal – Highlights delle Olimpiadi 05/08/2021 ALLE 13:37