Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e tennis tavolo, con atleti partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi che assegneranno le medaglie . Questo è il programma completo dei tornei di, con atleti partecipanti, la formula della competizione, il calendario delle partite e alcune curiosità.

Sede e formula del torneo

I tornei di tennis tavolo si terranno dal 24 luglio al 6 agosto 2021 al Tokyo Metropolitan Gymnasium. In programma ci sono cinque competizioni: singolare maschile e femminile, prova a squadre maschile e femminile, doppio misto. Sia nei tornei individuali che in quelli a squadre sono previsti dei tabelloni di stampo tennistico. Nel singolare i turni verso la medaglia d'oro saranno sette, ma le migliori teste di serie beneficieranno di un bye nel primi due turni, entrando in gioco nel terzo. Ad ogni turno si giocherà al meglio dei sette incontri, quindi bisognerà vincere quattro partite (fino a 11, con la regola del vantaggio di due punti) per accedere al turno successivo. Nei tornei a squadre si comincerà dagli ottavi di finale.

Qualificazione

Saranno presenti 172 atleti in tutto. Ogni Paese può portare un massimo di sei atleti: due nel singolare maschile, due nel singolare femminile e una squadra soltanto negli eventi a squadre. Il Giappone è già sicuro di portare sei atleti in quanto Paese ospitante. Nei tornei individuali ci saranno tra i 64 e i 70 partecipanti. Ventidue arriveranno dai vari campionati continentali. I restanti spot verranno assegnati tramite il torneo di qualificazione finale e il ranking mondiale ITTF.

Calendario

24 luglio - primo turno uomini, primo turno donne, primo turno doppio misto

25 luglio - secondo turno uomini, secondo turno donne, quarti e semifinale doppio misto

26 luglio - terzo turno uomini, terzo turno donne, finale doppio misto

27 luglio - ottavi uomini e ottavi donne

28 luglio - quarti uomini e quarti donne

29 luglio - semifinali uomini, semifinali e finale donne

30 luglio - finale uomini

1° agosto - ottavi uomini a squadre e ottavi donne a squadre

2 agosto - quarti uomini a squadre e quarti donne a squadre

3 agosto - semifinali donne a squadre

4 agosto - semifinali uomini a squadre

5 agosto - finale donne a squadre

6 agosto - finale uomini a squadre

L'Italia

La speranza più grande per l'Italia di volare a Tokyo è riposta in Deborah Vivarelli, unica azzurra nella top 100 del ranking mondiale. In camo maschile, il migliore degli italiani è Niagol Stoyanov (appena fuori dalla top 100).

Storia

Il tennis tavolo è entrato nel programma olimpico ai Giochi di Seul 1988. La Cina cannibalizza l'albo d'oro in tutti gli eventi, per un totale di 53 medaglie sulle 100 complessive. Nei tornei a squadre, la potenza asiatica ha vinto in tutte le edizioni in campo maschile, mentre in campo femminile l'unico "neo" è il doppio sudcoreano oro in casa nell'edizione del debutto. Nel singolare femminile ha sempre trionfato la Cina, mentre al maschile tre atleti hanno portato un po' di varietà: i sudcoreani Yoo Nam-kyu (1988) e Ryu Seung-min (2004) e lo svedese Jan-Ove Waldner (1992).

