La Repubblica Ceca non potrà contare su Pavel Sirucek nel torneo di tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo. Il giocatore, infatti, è risultato positivo ad un test Covid-19, effettuato all’interno del villaggio olimpico.

Sirucek è stato ovviamente subito messo in isolamento e soprattutto è stato estromesso dalla delegazione della sua nazione, che si prepara alla partenza dei Giochi Olimpici di domani.

I cinque cerchi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Tokyo 2020 SPORT EXPLAINER: Tennis tavolo IERI A 08:36

Il 28enne di Karvina è il terzo caso di atleta positivo per la Repubblica Ceca. In precedenza erano stati messi in isolamento il giocatore di beach volley Ondrej Perusic e l’allenatore della squadra femminile Simon Nausch. “Siamo desolati per questa situazione“, ha detto il capo delegazione Martin Doktor.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

SPORT EXPLAINER: Tennis tavolo

Tokyo 2020 -80 a Tokyo 2020: gli scambi pazzi del Ping Pong 04/05/2021 A 11:17