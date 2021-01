Tennis

A Day at the Drive, Serena Williams batte Osaka al super tie-break: il match in 2 minuti

A DAY AT THE DRIVE - Nella seconda partita-esibizione di Adelaide, mentre in Italia iniziava ad albeggiare, l'americana ha regolato 6-2 2-6 10-7 la n° 3 del mondo che non scendeva in campo dalla finale degli US Open vinta contro Victoria Azarenka

