Tennis

A Day at the Drive, Sinner ko contro Djokovic (e Krajinovic): il meglio in 2 minuti

A DAY AT THE DRIVE - Il numero 1 al mondo prima rinuncia all’esibizione a causa di una vescica, poi entra in campo e gioca il secondo set. Alla fine la coppia serba Filip Krajinovic (il sostituto) e Nole supera 6-3 6-3 l'enfant prodige azzurro in un’ora di gioco davanti a 4000 persone perlopiù senza mascherina

