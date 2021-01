Quattromila persone sugli spalti di uno stadio a vedere una partita di tennis. Senza mascherina. Senza misure di distanziamento. No, non è un film. E nemmeno una replica di un vecchio torneo. Dalle zone rosso-arancio-gialle nostrane è quasi impossibile immaginarlo, ma dall'altra parte del pianeta, in Australia, tutto questo è successo davvero nella notte tra giovedì e venerdì. Precisamente ad Adelaide, sul campo centrale del Memorial Drive, dove è andato in scena il match esibizione di Jannik Sinner e Novak Djokovic. E non è nemmeno la prima volta per il Paese, dichiarato Covid-free dallo scorso novembre, a parte qualche focolaio a Sidney: da circa un mese l'A-League, la massima divisione australiana in cui gioca anche Alessandro Diamanti, ha riportato i tifosi in tribuna così come il rugby con gli All Blacks. Una meravigliosa anticipazione del futuro che ci aspetta qui in Europa, vaccino permettendo.