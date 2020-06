Dal nostro partner OAsport.it

Borna Coric ha annunciato nella giornata di ieri che non presenta più sintomi da coronavirus. Il croato, numero 32 del ranking ATP, era risultato positivo al Covid-19 in seguito all’Adria Tour organizzato da Novak Djokovic.

Nonostante si senta già meglio, il ventitreenne di Zagabria ha scelto di annunciare che non parteciperà al Thiem’s 7, il torneo di esibizione organizzato da Dominic Thiem a Kitzbuhel dal 7 all’11 luglio. A sostituirlo durante la rassegna austriaca sarà il tedesco Jan-Lennard Struff, che si unirà al cast composto, tra gli altri, da Matteo Berrettini, Gael Monfils, Karen Khachanov, oltre ovviamente al numero 3 della classifica mondiale.

Di seguito il tweet con cui Coric ha dato comunicazione in merito al suo stato di salute: Sono passati pochi giorni da quando sono risultato positivo al Covid-19. Sono estremamente grato del fatto che ora mi sento bene e non ho alcun sintomo. Grazie per tutti i messaggi d’amore e di supporto che ho ricevuto durante l’isolamento. Farò del mio meglio per rimanere in forma”.

