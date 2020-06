Il tennis trema: dopo Dimitrov anche Coric positivo al coronavirus

Il croato su Twitter rivela di essere positivo al Covid. Aveva giocato all'Adria Tour contro il bulgaro, che domenica aveva annunciato a sua volta la propria positività. Il torneo organizzato da Djokovic sta causando grandissimi danni e la superficialità dimostrata ora presenta il conto...

Doveva essere uno dei tornei della ripartenza, invece si sta dimostrando l'evento della superficialità e della paura. Le conseguenze potrebbero costare care all'intero movimento. Domenica era stato Grigor Dimitrov ad annunciare via social la sua positività al Covid-19. Ora tocca a Borna Coric, suo avversario nel secondo turno dell'Adria Tour, competizione benefica organizzata dal numero uno del mondo Novak Djokovic.

"Ciao a tutti, voglio informarvi che sono risultato positivo al coronavirus - ha scritto il 23enne croato, numero 33 del mondo, sul suo profilo Twitter -. Voglio dire a tutti quelli venuti in contatto con me negli ultimi giorni di farsi fare il test. Sono davvero dispiaciuto per i problemi che posso aver causato. Io sto bene e non ho sintomi. State al sicuro e in salute. Vi voglio bene". La positività di Dimitrov ha portato alla cancellazione dell'evento e Djokovic aveva risposto alle critiche sulla situazione sanitaria del torneo parlando di situazione pandemica sotto controllo nella zona. Peccato che il torneo sia stato disputato a porte aperte e nel mentre ci siano stati festeggiamenti in discoteca, allenamenti di basket e partite di calcetto con Djokovic, Zverev e Thiem in prima linea. Il rispetto delle norme anti-Covid è finito nel dimenticatoio. I tennisti ballavano seminudi in discoteca: che ne è stato del distanziamento sociale in quel night club?

Il mondo del tennis ora si interroga sulle conseguenze dell'Adria Tour - i casi di positività sono in costante aggiornamento - e le ripercussioni sull'intero movimento non lasciano ben sperare, con la stagione che sta per riprendere.

