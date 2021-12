Ospite del podcast di Eurosport Germania "Das Gelbe vom Ball", Alexander Zverev ha parlato di tanti argomenti interessanti della sua stagione 2021 e non solo. Dal ritorno di Federer all'incoronazione per Djokovic, dal rapporto con i coach come Lendl o Ferrer fino al suo rapporto con la nuova fidanzata. Questi i punti caldi dell'intervista con eurosport.de

Su essere stato votato sportivo dell’anno in Germania

Ad

E’ stata una sorpresa. Siamo in un paese dove ci sono così tanti atleti di successo. È un grande onore essere votato Sportivo dell'anno.

Tennis Matteo Berrettini senza pressione: è suo il miglior servizio 15 ORE FA

Sulla possibilità di diventare il n°1 del mondo dopo gli Aus Open

"So di non essere lontano, ma per questo devo vincere anche tornei e Slam. La situazione con Novak e la sua presenza in Australia è ancora grande punto interrogativo. Ovviamente spero che gli venga permesso di giocare, voglio essere molto chiaro su quesro. Ci sono migliaia di calcoli matematici, se non gioca in Australia e io vinco l'Australian Open, allora divento il numero uno al mondo e così via e così via. Alla fine ti dico che ora non è semplicemente il momento di pensarci; ora è il momento di prepararti nel miglior modo possibile in modo da essere fisicamente al meglio per giocarlo l’Australian Open.

Alexander Zverev poses with Malaika Mihambo after awarded as "Sportswoman of the Year" 2021 and "Sportsman of the Year" 2021 during the "Sportler des Jahres" Award 2021 Gala at Kurhaus Baden-Baden on December 19, 2021 in Baden-Baden, Germany Credit Foto Getty Images

Sulla sua crescita come tennista

"Sono diventato molto più calmo. Sto anche invecchiando. Non ho più 18 o 19 anni. Capisco forse un po' più di cose sulla vita e capisco che devi solo mantenere la calma in situazioni importanti. Questo ha avuto il suo effetto su di me quest'anno. Ma il miglioramento più grande che ho fatto è stata con la mia secondo servizio: non ho più giocato partite negli ultimi 6 mesi dove ho fatto 20 doppi falli, cosa che mi succedeva in passato”

Sulla prossima stagione

"Penso che il prossimo anno potrebbe essere molto simile agli ultimi sei mesi di quest'anno. Prima si parlava sempre di Nadal, Federer e Djokovic, ma l’anno scorso i grandi titoli sono stati fatti per le Olimpiadi, Wimbledon, US Open e Torino. Tutti tornei che abbiamo vinto o io, o Medvedev o Djokovic. Non mi aspetto che sarà diverso l'anno prossimo".

Su Djokovic, il miglior giocatore di sempre?

"Federer e Nadal sono sempre stati i favoriti del pubblico e anche i preferiti dei media, cosa che Novak non è mai stato. È proprio così. Ma a un certo punto non puoi ignorare tutti i record. Ha vinto tanti Slam quanti Federer e Nadal. Ha più titoli Master. Ha più settimane come numero 1 al mondo. Ha di più di tutto. Non posso ignorare questi numeri e record, anche perché Novak ha giocato nella stessa identica loro era: se la metti semplicemente dal punto di vista delle vittorie sportive, Novak è semplicemente più avanti di loro”.

Alexander Zverev, Novak Djokovic Credit Foto AFP

Ancora su Djokovic: siete migliorati tu e Medvedev, o peggiorato lui?

"Posso parlare solo di me stesso, ma penso di aver migliorato enormemente il mio gioco negli ultimi anni. Non lo vedo solo quando Gioco contro Novak, lo vedo anche quando gioco contro altri. Ne ho parlato anche con Novak. Novak si sente ancora piuttosto in alto se valuta la sua carriera. Ad esempio mi ha anche detto che sta servendo meglio in questo momento della sua carriera di quanto non abbia mai fatto prima. Dunque, dal mio punto di vista, probabilmente siamo noi a essere migliorati”.

L'IMPRESA DI ZVEREV, L'INCUBO DI DJOKOVIC: GLI HIGHLIGHTS IN 90''

Su Federer e un suo ritorno

"Roger ha dimostrato di poter fare cose impossibili anche quando nessuno credeva fosse più possibile, per questo non lo escluderei. Ma non sarà facile, il tennis è cambiato ed è diventato ancora più veloce. A un certo punto non sarà più facile".

Sugli allenatori che ha avuto, Lendl e Ferrer in particolare

"Ai miei occhi, a parte mio padre, David Ferrer è stato il mio miglior allenatore. Era ancora giovane come allenatore, ma personalmente andavamo molto d'accordo. Potevamo parlare per ore e guardare le partite. Non l'ho mai fatto con Ivan [Lendl], per esempio. Non mi sono mai sentito veramente a mio agio a parlare con lui [Lendl]. Spesso ci allenavamo e poi ci vedevamo di nuovo il giorno dopo agli allenamenti. Era un rapporto diverso, ma io ho bisogno anche di sviluppare quel lato più privato, di un ‘comfort’, di sentirmi a mio agio col mio allenatore. Con David c'era sempre una porta aperta. Gli ho parlato non molto tempo fa. Parliamo ancora parecchio. In questo momento è difficile per lui, ma non escludo che un giorno possa tornare".

Sul rapporto con la nuova compagna, Sophia Thomalla

"Mi trasmette una calma estrema. È sicura di sé come persona e sa cosa vuole. Ha anche le sue cose da fare e ha un sacco di lavoro. La cosa buona della relazione è che paradossalmente lei non ha sempre bisogno di me e io non ho sempre bisogno di lei. Siamo due persone che stanno insieme perché vogliamo stare davvero insieme. Non c'è altro. Certo, c'è molta esposizione su di noi perché io sono il numero tre del mondo e lei è una delle celebrità più famose in Germania. Ma abbiamo una vita relativamente tranquilla insieme. Lei capisce che mi alleno otto ore al giorno e non posso andare al ristorante tutte le sere. Questo è di grande aiuto per me. È più grande di me, ne ha passate tante nella vita e capisce esattamente di cosa ho bisogno per migliorare".

Zverev e la fidanzata Sophia Thomalla Credit Foto SID

Sul Natale

"Ogni anno è diverso. A volte ero su un aereo per l’Australia, altre volte ero già in Australia. Altre volte qualcuno era in America, qualcun’altro a Monaco e una terza persona da un’altra parte ancora. Non abbiamo mai avuto davvero una tradizione perché non abbiamo mai saputo dove saremmo stati. Quest'anno sarà un po' più tranquillo: non volerò in Australia fino al 27 dicembre. Spero di poter festeggiare con tutti e di passarlo bene".

Zverev e il siparietto con Federer: "Roger mi diceva il contrario di Borg"

Coppa Davis Singolare Murray: "I tifosi hanno reso la Coppa Davis più attraente" 18 ORE FA