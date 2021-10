Alexander Zverev non prenderà parte alla Coppa Davis 2021, in programma dal 25 novembre al 5 dicembre (fasi conclusive a Madrid). Il tedesco ha deciso di non presentarsi all’evento per Nazionali che chiuderà la stagione di tennis, a differenza di quanto faranno tantissimi big del circuito mondiale. L’attuale numero 4 del ranking ATP, al momento impegnato nel torneo ATP 500 di Vienna, si è chiamato fuori dalla competizione e non difenderà i colori della Germania. Non si tratta di una novità per il 24enne, che già in passato aveva affermato di non apprezzare il nuovo format della Coppa Davis.

Alexander Zverev è tornato sulla sua scelta nel corso di un’intervista concessa al teutonico Kleine Zeitung: “Il format va cambiato, sono uno che mantiene la mia parola. Non gioco in Davis da più di due anni e anche per questa stagione non sarò presente. Voglio vincere in futuro la Coppa Davis, ma voglio vincere la vera Coppa Davis e non una competizione ideata da una persona fuori dal tennis”.

Il ribattezzato Sascha non gioca in effetti in Coppa Davis dal 2019, quando portò a casa due punti (vittorie su Peter Nagy e Gabor Borsos) nel 5-0 inflitto all’Ungheria nel playoff di qualificazione alle fasi finali dell’edizione poi vinta dalla Spagna. Il format a cui si riferisce è quello adottato prima della rivoluzione di un paio di anni fa, ovvero il tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale con weekend interi dedicati all’evento in casa di una Nazionale e con partite su cinque set.

La Germania è inserita nel gruppo F e giocherà a Innsbruck (Austria) contro la Serbia di Novak Djokovic e l’Austria. I convocati sono Jan Lennard Struff, Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk, Kevin Krawietz, Tim Puetz.

