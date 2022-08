Nick Kyrgios: nel giorno in cui gli viene fissato "La sua falsa accusa ha causato a me e alla mia famiglia danni e angoscia". Anna Palus, avvocatessa polacca, si sente danneggiata da "un'accusa sconsiderata e del tutto infondata contro di me". Ci sono (altri) guai in vista per: nel giorno in cui gli viene fissato un processo per aggressione a una ex fidanzata (appuntamento per il 4 ottobre a Canberra), ecco un'altra tegola. Il tennista australiano il tennista australiano dovrà rispondere alle accuse di una spettatrice polacca che fece allontanare durante la finale contro Djokovic:Anna Palus, avvocatessa polacca, si sente danneggiata da

Kyrgios, prima di perdere la propria partita contro Novak Djokovic, si lamentò con l'arbitro Renaud Lichtenstein: "Mi distrae quando servo. E' la finale di Wimbledon, non c'è altra partita più grande. Mi è quasi costata il game. Perché è ancora qui? È ubriaca... mi parla nel bel mezzo del gioco, è accettabile? E' quella donna, quella che sembra aver bevuto circa 700 drink".

Palus fu fatta uscire fuori; dopo la partita disse di aver consumato solo due drink e di voler in verità incoraggiare Kyrgios. "Nel corso della finale, Nick Kyrgios ha fatto un'accusa sconsiderata e del tutto infondata contro di me".

"Non solo questo ha causato notevoli danni durante la giornata, provocando la mia rimozione temporanea dall'arena, ma la falsa accusa del signor Kyrgios è stata trasmessa e letta da milioni di persone in tutto il mondo, causando a me e alla mia famiglia danni e angoscia. Dopo molte considerazioni, ho concluso che non ho altra alternativa che dare istruzioni ai miei avvocati Brett Wilson LLP di avviare un procedimento per diffamazione contro il signor Kyrgios al fine di riabilitare il mio nome".

