Anche il tennis riparte dal 4 maggio: ok agli allenamenti per i tesserati FIT

Dal 4 maggio riapriranno i circoli dove potrà giocarsi all'aperto: ok alla ripresa degli allenamenti per tesserati di prima e seconda categoria di tennis, beach tennis, tennis in carrozina e padel.

Dopo il calcio, anche il tennis batte un colpo. La Federazione italiana tennis, infatti, ha dato l'ok per la ripresa degli allenamenti a partire da lunedì 4 maggio, ovviamente con diverse limitazioni. Tutti i giocatori tesserati che abbiano una classifica di prima e seconda categoria potranno tornare ad allenarsi: vale per gli alteti di tennis, padel e beach tennis. Il permesso verrà esteso anche agli Under 16, Under 14 e Under 12 di interesse nazionale, convocati nei vari centri periferici della FIT, oltre agli atleti di tennis in carrozzina, anche loro di interesse nazionale.

La FIT ha pubblicato anche il vadevecum da seguire, ovvero le regole dentro e fuori dal campo da rispettare per contrastare il più possibile l'eventualità di nuovi contagi durante gli allenamenti.

Dipenderà da ciascuna Regione

Ovviamente le riaperture saranno a discrezione di ogni singola Regione che, in base alla propria situazione medico-sanitaria, imporrà delle limitazioni. In Sicilia era già stata autorizzata la riapertura dei circoli a partire dalla prossima settimana, dal 4 maggio, in Abruzzo invece c'è l'ok per giocare ma preferibilmente all'aperto, senza l'apertura di bar, docce e spogliatoio. Anche in Veneto, la seconda Regione più colpita a livello di contagi, si potrà cominciare a giocare ma solo in circoli dove si escludono attività di aggregazione.

