Tennis

Andy Murray, appello social: "Mi hanno rubato le scarpe e la fede nuziale, mi aiutate?"

MASTERS 1000 INDIAN WELLS - In un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Andy Murray ha lanciato un appello per rientrare in possesso della sua fede nuziale, legata alle scarpe da tennis che gli sono state rubate nella notte al termine di un'intensa giornata di allenamento. Ecco l'assurdo racconto del tennista britannico: "Sono sul libro nero della famiglia, ma voglio redimermi...".

00:01:59, 9 minuti fa