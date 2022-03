Le drammatiche vicende a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane hanno creato una rete solidale nel mondo dello sport. Dopo il messaggio di Djokovic e le decisioni di numerosi atleti di scendere in prima linea per difendere il proprio Paese, arriva anche il contributo di Andy Murray: donerà infatti il suo Prize money all’UNICEF, associazione vicina ai bambini interessati dalla guerra in Ucraina

Campione nel tennis ma anche nella vita, lo scozzese affida ai social il suo appello: “Oltre 7,5 milioni di bambini sono a rischio, a causa del protrarsi del conflitto in Ucraina, ed è per questo che sto collaborando con UNICEF per garantire loro cure mediche e tutto il necessario. L’UNICEF sta contribuendo a sostenere la loro formazione e si sta impegnando nella riabilitazione delle scuole danneggiate - si legge sui social. E continua - Donerò i miei guadagni dal mio premio per il resto dell'anno, ma tutti nel Regno Unito possiamo sostenere l’impegno umanitario dell'UNICEF donando quanto possibile”. Poi conclude: “I bambini ucraini hanno bisogno di pace, ora”.

