Fine di un incubo per Emma Raducanu : il suo stalker è stato arrestato dalla polizia. L'uomo, un 35enne londinese sposato e disoccupato, si era introdotto in ben tre circostanze nella casa della 19enne tennista britannica, la cui popolarità era schizzata alle stelle dopo il trionfo agli Us Open 2021 . Lo stalker era letteralmente ossessionato da Raducanu: sosteneva di essere innamorato di lei ed era riuscito a risalire al suo indirizzo di casa (la tennista vive con i genitori) arrivando a lasciare biglietti e alcuni segni d'amore. In uno dei suoi raid, ad esempio, era arrivato persino ad abbellire l'albero del giardino di casa Raducanu con delle decorazioni a tema natalizio.