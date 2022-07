Ashleigh Barty, due mesi dopo il suo ritiro shock dal tennis, ha rivelato al Guardian di non aver visto le finali di Wimbledon, dicendo di aver "colpito abbastanza palline" nella sua vita.

"Non ho visto le finali di Wimbledon di quest'anno. Mi dispiace deludere. Ovviamente ho molta stima per Ons ed Elena, che sono entrambe ragazze brillanti ed è stato ovviamente fantastico vedere Nick [Kyrgios], che conosco da oltre una dozzina di anni, arrivare in finale. Ma da quando mi sono ritirata ho visto tante partite quante ne vedevo quando giocavo, il che era equivale a zero. Di tanto in tanto tengo la tv accesa come rumore di sottofondo, ma è molto raro che mi siedo e guardo una partita dall'inizio alla fine con interesse. Ho colpito abbastanza palline da tennis nella mia vita. Non ho bisogno che anche gli altri le colpiscano per me".

Nessun piano per tornare nel mondo del tennis

Barty si è ritirata all'apice della sua carriera , in cima alla classifica WTA per 114 settimane consecutive, dopo aver vinto 15 titoli di singolare e 12 di doppio. La 26enne ribadisce di non aver pensato a un ritorno:

"Non ho rimpianti per il ritiro. Non uno. Sapevo che era il momento giusto per me. Era quello che volevo fare. E so che molte persone potrebbero ancora non capirlo. Ma spero che lo rispettino, nel senso che è stata una mia decisione. E sì, è stata incredibile. È stato tutto ciò che ho sempre desiderato. Mi manca tanto non vedere i miei compagni. Abbiamo passato così tanto tempo insieme e all'improvviso sto vivendo in un angolo diverso del pianeta. Invece di passare qualche ora sul campo di allenamento ogni giorno, mi occupo di routine diverse".

La passione per il golf

Poco dopo essersi ritirata dal tennis, Barty ha vinto un torneo di golf a Brisbane, ma non ha intenzione di trasformare la sua passione in una professione.

"Il golf è un hobby e lo sarà sempre. So cosa serve per arrivare ai vertici di qualsiasi sport. Gioco a golf per divertirmi e per fare una bella passeggiata con le persone che amo".

Su Swiatek

"Swiatek è un talento incredibile, una ragazza adorabile. Amo lei e il suo staff, e non potrei essere più orgogliosa che abbia conquistato la posizione numero 1, perché pratica questo sport nel modo giusto e ha così tanta energia e carisma".

