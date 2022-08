Tennis

ASICS: Alex De Minaur e l'importanza della preparazione mentale per eccellere su un campo da tennis

TENNIS - Alex De Minaur, numero 20 del mondo, spiega l'importanza della psiche per un giocatore di tennis ai massimi livelli e quanto sia determinante il lavoro che ormai ogni giocatore fa con il proprio mental coach: "Si passa tanto tempo lontano dagli affetti, dalla famiglia e tante ore in viaggio, in hotel o in campo ad allenarsi e giocare. Trovare un bilanciamento è decisivo ma non semplice".

