Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Acapulco. Un risultato che ha già permesso al 19enne di Carrara di conquistare virtualmente il suo best ranking. Attualmente, infatti, il tennista toscano è salito fino alla posizione numero 108 della classifica mondiale, scalando già ben dodici posti rispetto ad inizio settimana. . Attualmente, infatti, il tennista toscano è salito fino, scalando già ben dodici posti rispetto ad inizio settimana.

L’obiettivo della Top-100 è ormai molto vicino ed in caso di vittoria contro Dimitrov sarebbe certo. Infatti il giovane tennista italiano ha attualmente 733 punti e con un successo sul bulgaro andrebbe a quota 823, arrivando al numero 93 del ranking. Nel caso un balzo sicuramente notevole per un tennista comunque in continua crescita ed ormai prossimo a raggiungere anche traguardi più alti. La sfida con Dimitrov è molto difficile, anche perchè il numero 16 del mondo è apparso in ottima forma e parte con i favori del pronostico, dopo la netta vittoria in due set sul serbo Miomir Kecmanovic. Musetti ha già ottenuto due successi importanti con Schwartzman e Tiafoe e cerca un meraviglioso tris.

