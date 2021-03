Fabio Fognini non fa più parte del tabellone principale del torneo ATP 500 di Acapulco. Cameron Norrie, vincitore con il punteggio di 6-4-6-3. Con questo successo il britannico pareggia il conto dei precedenti con l’azzurro, che aveva vinto il primo a Los Cabos, sempre in Messico, nel 2018. Norrie sfiderà il tedesco Dominik Koepfer, che ha collezionato lo scalpo del canadese Milos Raonic. non fa più parte del tabellone principale del torneo ATP 500 di Acapulco. Dopo il successo nel derby contro Travaglia , il ligure viene eliminato, in un’ora e 41 minuti, dal britannico, vincitore con il punteggio di 6-4-6-3. Con questo successo il britannico pareggia il conto dei precedenti con l’azzurro, che aveva vinto il primo a Los Cabos, sempre in Messico, nel 2018. Norrie sfiderà il tedesco, che ha collezionato lo scalpo del canadese

La cronaca del match

Il primo set, nella sua metà iniziale, scorre senza troppi brividi, anche se Fognini deve subito risolvere una grana sull’1-2, quando risale da 0-30. Non ci riesce nel turno di servizio successivo, che perde a zero. Il numero 2 d’Italia prova subito a rialzarsi, ma non sfrutta una palla break; riesce invece a recuperare nel nono gioco, quando Norrie perde la battuta a 15, ma non concretizza il tutto restituendo la stessa, identica moneta al britannico. 6-4.

ATP, Acapulco Musetti non si ferma più! Rimonta Tiafoe e vola ai quarti UN' ORA FA

Il secondo parziale si decide anch’esso nella sua parte centrale, in buona misura per effetto di due game fiume, il quarto e il quinto. L’uno dura 18 punti e vede Norrie mancare tre palle break, di cui due consecutive, per l’1-3, l’altro ne dura 22 ed è Fognini a non sfruttare due opportunità di andare avanti 3-2 e servizio. Sullo slancio è il numero 61 ATP a strappare la battuta a 30, per poi non incontrare più difficoltà pesanti all’interno del set, anche se questo dura quasi un’ora.

Entrambi i giocatori non servono benissimo (51% con la prima per Fognini, 59% per Norrie), ma il britannico riesce a ottenere sempre qualcosa di più rispetto al ligure (68%-72% in suo favore nei punti vinti con la prima, 40%-53% con la seconda).

Fognini di classe, Nadal non può arrivare sulla palla corta

ATP, Acapulco Fognini fa suo il derby con Travaglia: ottavi con Norrie IERI A 08:02