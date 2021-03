semifinale l’avventura di Lorenzo Musetti all’ATP di Acapulco 2021, in Messico, battuto dall’ellenico Stefanos Tsitsipas, che teutonico Alexander Zverev. L’azzurro, partito dalle qualificazioni, può essere più che soddisfatto di quanto fatto. Si ferma inl’avventura di, in, battuto dall’, che approda in finale e nell’ultimo atto se la vedrà con il. L’azzurro, partito dalle, può essere più che soddisfatto di quanto fatto.

L’azzurro da lunedì, con l’aggiornamento del ranking entrerà per la prima volta in carriera in top 100: Musetti, con i 193 punti netti guadagnati ad Acapulco, scala ben 26 posizioni e si issa al 94° posto della graduatoria ATP, a quota 823, diventando l’ottavo italiano in classifica.

ATP, Acapulco Musetti si arrende a Tsitsipas: gli highlights delle semifinali UN' ORA FA

Queste le parole di Lorenzo Musetti in conferenza stampa, secondo quanto riportato da ubitennis.com: “Credo sia stato un blocco del diaframma, non riuscivo a respirare. Il fisioterapista mi ha fatto un trattamento, che è servito, mentre non è stato necessario nessun intervento da parte del medico“.

Conclude l’azzurro: “Fisicamente ero cotto dalle partite precedenti, però a parte questo devo dire che il livello di Tsitsipas mi ha davvero impressionato. Credo si tratti di un livello che al momento non mi appartiene, non penso di essere ancora in grado di rimanere punto a punto con quella intensità per due ore e passa“.

Australian Open: Griekspoor-Musetti 6-4 7-6(8), gli highlights

ATP, Acapulco Musetti esce tra gli applausi, Tsitsipas in finale 2 ORE FA