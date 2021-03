Lorenzo Musetti nel torneo di Acapulco. Il tennista toscano ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in un ATP 500,superando in tre set in rimonta lo statunitense Frances Tiafoe. Continua il fantastico cammino dinel torneo di Acapulco. Il tennista toscano ha raggiunto

Il 19enne di Carrara ha commentato così la sfida con lo statunitense:

E' stata una partita davvero, davvero difficile. Alla fine, ogni punto è stato una lotta e quando ho finito la partita ho versato anche qualche lacrima.

Una gioia veramente incontenibile per Musetti, che è corso quasi subito ad abbracciare il suo allenatore Simone Tartarini: “Ovviamente volevo condividere la vittoria e tutte le sensazioni incredibili che ho in questo momento e che ho avuto in quel momento con il mio allenatore. Lo considero come un secondo padre, quindi è molto importante per me ed era davvero orgoglioso di me. E’ davvero tutto incredibile stasera.”

Anche Tartarini ha parlato a fine match: “Prima di venire ad Acapulco, Lorenzo si è allenato molto bene in Italia. E’ un giocatore molto emotivo e già dalla prima partita delle qualificazioni aveva tensione. Di partita in partita si è comunque sciolto”.

