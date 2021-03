Sembra uno scambio come tanti, chiusosi con un errore di Koepfer e con il punto conquistato da Alexander Zverev . A rendere inedito quanto accaduto, però, nel corso del primo game del secondo set della semifinale del torneo ATP 500 di Acapulco , è stata una scossa di terremoto. Mentre i due tedeschi giocavano, infatti, la terra ha tremato, come mostrato anche dal movimento della telecamera. Il motivo? Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 che ha colpito il Messico. I due tennisti tedeschi hanno comunque proseguito lo scambio, chiusosi con un errore di Koepfer che messo sotto pressione dall'avversario ha tirato fuori. A quel punto i due giocatori sono rimasti sorpresi sia per la reazione del pubblico, che per il richiamo dell'arbitro che ha fatto presente loro quanto accaduto. La reazione di entrambi è stata di incredulità: essendo in movimento sul campo, né Zverev né Koepfer si sono accorti della scossa di terremoto. Ecco allora che tra i due che si conoscono bene c'è stato uno scambio di battute: "Ti sei accorto di qualcosa?" ha chiesto Zverev all'avversario, che sorridendo ha risposto di no. Tutto normale dunque per i giocatori e punto che è stato assegnato a Zverev che ha poi vinto il match. Ora appuntamento in finale contro Tsitsipas , con la speranza che non arrivino altre sorprese extra-tennis. GUARDA QUI il momento in cui la terra ha tremato nel video del profilo Youtube ufficiale dell'ATP Tour.