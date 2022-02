Carlos Alcaraz ha comunicato che non giocherà il torneo di Acapulco. Lo spagnolo, fresco vincitore del suo primo ATP 500 della carriera a Rio de Janeiro, non sarà, dunque, uno dei protagonisti sul cemento messicano.

E’ stata una settimana durissima quella in Brasile per lo spagnolo, visto che la pioggia ha totalmente rivoluzionato il programma, con Alcaraz che si è trovato a giocare più partite in una sola giornata. Un torneo eccezionale quello del tennista iberico, che ha sconfitto anche Matteo Berrettini e Fabio Fognini, battendo poi in finale l’argentino Diego Schwartzman con un perentorio 6-4 6-2.

Una vittoria a Rio de Janerio che ha permesso ad Alcaraz di entrare per la prima volta in carriera tra i primi venti della classifica mondiale. A diciotto anni lo spagnolo è il più giovane a conquistare la Top-20 dal 1993, anno in cui ci riuscì Andrei Medvedev.

Lo spagnolo avrebbe dovuto affrontare al primo turno il britannico Cameron Norrie, vincitore del torneo di Delray Beach. Al posto di Alcaraz è subentrato il tedesco Daniel Altmaier. Quello di Alcaraz non è l'unico ritiro comunque, visto che anche Reilly Opelka ha alzato bandiera bianca e non sfiderà Rafael Nadal.

