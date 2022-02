Il torneo ATP 500 di Acapulco ha i suoi quattro semifinalisti della sua ventinovesima edizione, e ha l’onore di avere tra di loro il nuovo numero uno al mondo Daniil Medvedev. Il tennista russo ha inaugurato il primo posto nelle classifiche mondiali superando agevolmente il giapponese Yoshihito Nishioka in 70 minuti di partita, con quest’ultimo che ha mantenuto il servizio soltanto una volta in tutto il match.

Avanti a Medvedev si staglia nuovamente l’immagine di Rafa Nadal a nemmeno quattro settimane dalla finale dell’Australian Open. Due frazioni completamente opposte con Tommy Paul: il mancino di Manacor ha dominato la prima rifilando un bagel all’americano per poi aver bisogno del tie-break nella seconda.

Nella parte bassa del tabellone si incroceranno invece Stefanos Tsitsipas e Cameron Norrie: per il greco continua la striscia di match senza perdere un set nel torneo messicano, sfruttando le uniche due occasioni avute per brekkare l’altro statunitense Marcos Giron. Passeggiata di salute invece per Norrie, che ha concesso un solo gioco al tedesco Peter Gojowczyk.

ATP ACAPULCO 2022, RISULTATI 25 FEBBRAIO

D. Medvedev [1] b. Y. Nishioka 6-2 6-3

S. Tsitsipas [3] b. M. Giron 6-3 6-4

R. Nadal [4] b. T. Paul 6-0 7-6

C. Norrie [6] b. P. Gojowczyk 6-1 6-0

