Sembra esserci davvero poco da fare: Matteo Berrettini continua a essere tormentato dagli infortuni. Sono ancora i muscoli addominali, gli stessi che lo fermarono alle ultime ATP Finals, a bloccarlo e costringerlo al ritiro contro l’americano Tommy Paul nel primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco. Il punteggio, in quel momento, era di 6-4 1-5.

La cronaca del match

E dire che nel primo set il numero 1 d’Italia convince, acciuffando subito il break e minacciando per due volte, sullo 0-2, di procurarsene un altro. Paul cerca di ottenere il recupero nel quarto gioco, ma non arriva oltre il 30-40. Di lì in avanti per Berrettini non ci sono particolari patemi: il servizio funziona, e tanto basta per tenere a bada l’avversario e procurarsi il 6-4.

I problemi del romano, però, si cominciano a vedere nel secondo parziale, dopo un game lottato che porta Paul, alla quarta chance, a strappargli la battuta e salire sul 3-1. Col passare dei minuti, Berrettini lascia sensazioni sempre più cupe, e nel ritirarsi una volta subito anche il secondo break gli addominali li indica. Tutto si chiude dopo un’ora e 12 minuti.

Al di là dei puri fatti statistici, a questo punto del tutto superflui, resta da comprendere l’esatta entità del problema del romano. Nella sfortuna, ad ogni modo, una piccolissima fortuna ce l’ha: non ha più niente in programma per due settimane abbondanti, visto che, dovesse partecipare al Masters 1000 di Indian Wells, lo farebbe da testa di serie e dunque con il privilegio del bye al primo turno. Il che, in altri termini, si tradurrebbe in un debutto nel finale di settimana, e si andrebbe nel peggiore dei casi a venerdì 11 marzo. In breve, è possibile che il tempo ci sia. Ma tutto dipende dalla reale gravità della questione.

