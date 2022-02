Nella notte italiana si sono disputati gli ultimi nove incontri valevoli per il primo turno dell'Atp 500 di Acapulco e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti risultati odierni.

Il romano accusa ancora problemi agli addominali ed è così costretto a ritirarsi dal match contro lo statunitense Tommy Paul (n.39 al mondo) sul risultato di 6-4 1-5. Primo turno amaro anche per Lorenzo Sonego (n.21 ATP): l’azzurro spreca un match point e viene poi superato in tre set da Jeffrey John Wolf (n.209 al mondo) per 3-6 7-6(7) 6-2. Lo statunitense sfiderà agli ottavi di finale il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.3), uscito vittorioso dal match contro il serbo Laslo Djere (n.51 del ranking) con un doppio 7-6. In casa Italia arriva l’ennesimo ritiro di Matteo Berrettini (testa di serie n.5).a ritirarsi dal match contro lo(n.39 al mondo) sul risultato di 6-4 1-5. Primo turno amaro anche per(n.21 ATP): l’azzurro spreca un match point e viene poi superato in tre set da Jeffrey John Wolf (n.209 al mondo) per 3-6 7-6(7) 6-2. Lo statunitense sfiderà agli ottavi di finale il(testa di serie n.3), uscito vittorioso dal match contro il serbo Laslo Djere (n.51 del ranking) con un doppio 7-6.

Tutto facile per Daniil Medvedev, Rafael Nadal e Cameron Norrie. Il russo (testa di serie n.1) sconfigge il francese Benoit Paire (n.49 ATP) per 6-3 6-4, lo spagnolo (testa di serie n.4) ha la meglio sul lucky loser statunitense Denis Kudla (n.100 al mondo) per 6-3 6-2, mentre il britannico (testa di serie n.6) supera il tedesco Denis Altmaier (n.84 del ranking) per 7-6(5) 6-2.

Negli altri match di giornata lo spagnolo Pablo Andujar (n.68 ATP) batte nettamente la wild card messicana Alex Hernandez (n.566 del ranking) per 6-0 6-1, il giapponese Yoshihito Nishioka (n.103 al mondo) sconfigge in rimonta la wild card spagnola Feliciano Lopez (n.114 ATP) per 2-6 6-0 6-4 e, infine, lo statunitense Marcos Giron (n.59 del del ranking) vince per il ritiro dell’australiano John Millman (n.80 al mondo). Infine è arrivata la squalifica di Zverev per condotta antisportiva nel torneo di doppio.

RISULTATI 22 FEBBRAIO ATP ACAPULCO

D. Medvedev (RUS) (1) – B. Paire (FRA) 6-3 6-4

P. Andujar (ESP) – A. Hernandez (MEX) (WC) 6-0 6-1

Y. Nishioka (JPN) (Q) – F. Lopez (ESP) (WC) 2-6 6-0 6-4

R. Nadal (ESP) (4) – D. Kudla (LL) (USA) 6-3 6-2

T. Paul (USA) – M. Berrettini (ITA) (5) 4-6 5-1 wo

M. Giron (USA) – J. Millman (AUS) 7-6 2-0 wo

J. Wolf (USA) (Q) – L. Sonego (ITA) 3-6 7-6 6-2

S. Tsitsipas (GRE) (3) – L- Djere (SRB) 7-6 7-6

C. Norrie (GBR) (6) – D. Altmaier (GER) (Q) 7-6 6-2

