Alexander Zverev aveva già fatto parlare di sé ad Acapulco nella giornata di martedì dopo avere vinto il match terminato all'ora più tarda della storia (alle 5 del mattino, ndr). Il giorno dopo si è ripetuto, stavolta per motivi meno lusinghieri. Dopo avere perso in doppio, il tedesco ha letteralmente perso la testa prendendosela verbalmente con l'arbitro e colpendo a più riprese la sua sedia con la racchetta . Una scena che ha fatto il giro del mondo e che ha provocato l'immediata esclusione dal torneo del numero 3 del ranking per comportamento antisportivo. Un'esclusione che ha riguardato anche il tabellone di singolare, dove Zverev avrebbe dovuto affrontare il connazionale Peter Gojowczyk al secondo turno.

Zverev deve fare una croce sopra al Prize Money

"Per comportamento antisportivo si intende una condotta che può pregiudicare il successo di un torneo, dell'ATP o dell'intero movimento", si legge nelle norme di disciplinari. La multa prevista per chi si rende protagonista di questo genere di comportamenti è di circa di 17.500 euro. Ma non finisce qui. Il regolamento, infatti, precisa che, in caso di "circostanze aggravanti", la definizione della questione può passare attraverso un'inchiesta approfondita e questa fattispecie rischia di essere applicata al caso Zverev.

In attesa di una decisione definitiva, quindi, i premi vinti dal numero 3 del mondo durante il torneo di Acapulco vengono trattenuti dall'ATP. Il tedesco dovrà quindi fare una croce sopra i 13mila dollari guadagnati dopo la sua vittoria al primo turno di singolare, oltre ai 7mila guadagnati dopo il successo al primo turno del torneo di doppio.

Una procedura che fa riferimento a "circostanze aggravanti" può inoltre dare luogo a una multa più consistente di 25mila dollari e a una sospensione dal circuito ATP da un minimo di 21 giorni a un massimo di un anno.

