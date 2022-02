Alexander Zverev macchia la sua partecipazione all'Atp di Acapulco con una squalifica per condotta anti-sportiva, il minimo dopo quanto accaduto sul cemento messicano nelle fasi finali del match di doppio Zverev-Melo vs Glasspool-Heliovaara: il n° 3 del mondo, Un raptus di follia.macchia la sua partecipazione all'Atp di Acapulco con una, il minimo dopo quanto accaduto sul cemento messicano nelle fasi finali del match di doppio Zverev-Melo vs Glasspool-Heliovaara: il n° 3 del mondo, reduce dalla maratona fino alle 5 del mattino contro Brooskby , perde la testa per una chiamata a suo modo di vedere errata da parte del giudice di linea durante il super tie-break (sul campo non c'è l'Hawkeye). Ecco le sue parole:

“Guarda la pallina dove è rimbalzata! 8-6 nel tie-break! È la fot**ta linea vicino a te! Testa di ca**o!”.

Il tedesco viene punito con un warning e perde la partita subendo un ace. A quel punto l'equilibrio mentale di Sascha precipita: si dirige verso la sedia del giudice e tira in tutto quattro racchettate in direzione delle sue gambe, non colpendole solo perchè l'uomo ha i riflessi per evitare l'impatto. Ancora in preda alla furia, Zverev una volta seduto si rialza immediatamente, tira l’ultima racchettata alla torretta (più in basso rispetto ai punti precedenti) e continua a insultare l’arbitro. Immediata la decisione dell'Atp che ha squalificato il giocatore dal torneo singolare nel quale dove sfidare il connazionale Gojowczyk agli ottavi di finale.

