torneo ATP 500 di Acapulco 2022 incorona lo spagnolo Rafael Nadal, che regola con un duplice 6-4, maturato in un’ora e 55 minuti di gioco, il britannico Cameron Norrie: per lo spagnolo si tratta già del terzo torneo vinto (dopo il 250 di Melbourne e in stagione, dove non ha mai perso in 15 incontri disputati. Il, che regola con un, maturato in un’ora e 55 minuti di gioco, il: per lo spagnolo si tratta già del(dopo il 250 di Melbourne e l'Australian Open , dove non hadisputati.

91 i titoli vinti in carriera per l’iberico, che vince ad Acapulco per la quarta volta e si porta a quota 15 in quanto a tornei di categoria 500 vinti. Lo spagnolo rafforza così la testa nella Race, portandosi a quota 2750, con oltre Salgono a, che vince ade si porta a quotavinti. Lo spagnolo rafforza così la, con oltre 1000 punti di vantaggio sul russo Daniil Medvedev

Nel primo set i servizi dominano a lungo, poi Nadal è chirurgico nel cogliere l’unica occasione offertagli dall’avversario: nel quinto gioco arriva così il break a 15 che decide il parziale. Lo spagnolo infatti non concede occasioni di rientro al britannico e chiude sul 6-4 dopo 51 minuti.

Totalmente diversa la seconda frazione, con uno scambio di break in avvio, poi Nadal dall’1-2 inanella quattro giochi per andare a servire per il titolo un prima volta sul 5-2. Norrie reagisce e recupera un break di ritardo, poi si riporta fino al 4-5 ma alla fine capitola ancora per 6-4 dopo 64 minuti.

Le statistiche indicano come Nadal vinca 10 punti in più dell’avversario (63 contro 53) e, soprattutto, abbia una resa migliore con la prima in campo (71% contro 60%). Entrambi i tennisti concedono 5 palle break, ma Nadal ne cancella tre, mentre Norrie ne salva una soltanto.

