Una giornata ai limiti dell’incredibile si è da poco conclusa per l’ATP Acapulco 2022, in occasione del primo turno del torneo che si sta svolgendo in Messico; ebbene sì, da poco, nella piena notte sudamericana, anzi, sfiorando il momento dell’alba.

Un record assoluto nella storia del tennis, superando anche quanto accaduto a Melbourne nel 2008, in cui l’incontro tra Lleyton Hewitt e Marcos Baghdatis si concluse alle 4:34, ore locali, del mattino (o della notte, a seconda dei punti di vista).

Quest’oggi si è andato oltre: il match tra Alexander Zverev e Jenson Brooksby è entrato di fatto nella storia del tennis, in quanto è terminato alle 4:54, orario locale ad Acapulco; partita estenuante chiusa in tre set dal tedesco con il punteggio finale di 2-6, 7-6 (10), 6-2. In più, va aggiunto un altro record, questa volta personale, per la carriera di Zverev: è il match più lungo mai giocato dal tedesco al meglio dei tre set.

Ma come si è arrivati a tutto ciò? Il programma prevedeva tre incontri a partire dalle 18:00 locali; orario particolare per l’inizio della giornata, ma dietro questa decisione c’è la volontà di permettere agli atleti di giocare con temperature quantomeno sostenibili. Il caso ha voluto che i tre incontri finissero tutti in tre set, allungandone inevitabilmente i tempi.

Prima Fernando Verdasco contro John Isner, poi Grigor Dimitrov contro Stefan Kozlov e, infine, il match storico tra Brooksby e Zverev. Insomma, una giornata indelebile per gli atleti ma anche per il tennis in sé, e chissà che il record non possa essere presto battuto.

