Il tennista più atteso di questa giornata inaugurale era sicuramente Andrey Rublev: il russo, numero 5 del tabellone, non ha deluso le aspettative, imponendosi con un doppio 6-3 sullo statunitense Tennys Sandgren. Nessun problema nemmeno per il qualificato Pablo Cuevas: l’uruguaiano, sicuramente più a proprio agio sulla terra rispetto a Taylor Fritz, ha superato l’americano con il punteggio di 6-4 6-2. Vittoria in due set anche per il qualificato Jiri Vesely, che ha sconfitto per 7-5 6-2 il lucky loser Gilles Simon. L’unico match terminato al terzo set è stato quello che ha visti protagonisti Tommy Paul e Kevin Anderson: il classe ’97 Usa si è imposto con il risultato di 6-4 0-6 6-4.