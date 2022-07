prima volta in carriera a una finale del circuito ATP. Lorenzo Musetti accede per la Il tennista carrarese di soli 20 anni ha battuto il talentuoso argentino Francisco Cerundolo con i parziali 6-3 e 7-6 in un'ora e 53 minuti di tennis pazzo e divertente; ora attende il vincente dell’altra semifinale dell’ATP 500 sulla terra rossa di Amburgo, quella tra il fenomenale Alcaraz e il numero 48 del mondo, lo slovacco Alex Molcan.

Scappa via subito Lorenzo con una partenza a razzo nel primo parziale, salendo addirittura sul 5-0 col consueto repertorio di puro tocco e un paio di passanti extra lusso; a questo punto l’azzurro accusa un passaggio a vuoto e dopo aver perso il servizio rischia il clamoroso secondo break consecutivo che avrebbe riportato l’argentino in perfetta parità nel punteggio. Smaltito lo spavento, Lorenzo archivia la pratica sul 6-3.

L’inerzia pare cambiata col 30 del mondo Cerundolo salito di colpi, ma in avvio di secondo set l’argentino si fa subito brekkare. Si procede solamente on serve fino al 3-2, quando Cerundolo strappa il servizio all’avversario rientrando prepotentemente in partita, ma Musetti a sua volta di rabbia e classe piazza il controbreak immediato. Game, set and match? Nient’affatto, sul match point Lorenzo serve da sotto, Cerundolo non si fa soprendere e forza il match al tie break. Alla lotteria finale è di nuovo roulette russa, a mantenere i nervi più saldi è l'azzurro nonostante una partenza ad handicap. Crazy Musetti!

Giornata storica per l’azzurro che dopo aver vinto due challenger e due futures domani domenica 24 luglio avrà la possibilità di alzare il suo primissimo trofeo del circuito major. Il che significherebbe salire anche numero 31 del mondo.

Miracolo di Musetti: mezza volée con il polso bloccato

