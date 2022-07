Fabio Fognini deve alzare bandiera bianca al cospetto di Karen Khachanov negli ottavi di finale dell’ATP di Amburgo. Il numero 61 del ranking è stato sconfitto sulla terra battuta tedesca dal russo con il punteggio di 6-3 7-5 e ha di che rammaricarsi per le chance non sfruttate nel corso del confronto. Una prestazione tra alti e bassi del ligure di cui Khachanov si è potuto giovare, portandosi a casa la qualificazione per i quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Filip Krajinovic.

Nel primo set i primi due giochi sono un po’ lo specchio dell’intero incontro: tre palle break non sfruttate da Fognini nel primo game e break subìto da Fabio nel successivo. L’azzurro va a sprazzi e in questi lampi trova anche la forza di recuperare il break di ritardo nel settimo gioco, ma nuovamente si smarrisce nell’ottavo. Il russo, stavolta, non tentenna e fa sua la frazione sul 6-3.

Nel secondo set entrambi i tennisti hanno le loro chance per portarsi avanti di un break: Khachanov ha un’opportunità nel primo gioco e Fognini ben tre nel secondo. Si procede on serve fino all’undicesimo game. Nella fase calda, la battuta è un handicap per il ligure e il russo ne approfitta per mettere a segno il colpo decisivo. Sente un po’ di tensione il n.26 ATP, ma la chance del contro-break non viene sfruttata dal tennista del Bel Paese che capitola sul 7-5. Leggendo le statistiche, si nota come Fabio abbia raccolto poco con la prima di servizio (58% dei punti vinti) e soprattutto paghi caramente l’1/8 alla voce “palle break costruite”.

