sale in cattedra ad Amburgo. Nel match valido per il primo turno del torneo Atp 500 il giovane carrarino ha battuto in rimonta il serbocon il punteggio di 6-7 7-6 6-3, rimanendo incollato alla sfida per un’ora e mezza e mettendo il turbo dal tie-break del secondo set. Ad inizio terzo parziale l'allievo di Simone Tartarini ha aumentato la qualità dei colpi, mettendo in mostra tutto il suo repertorio. Come questo diritto incrociato angolatissimo che ha letteralmente lasciato immobile Lajovic. Da vedere e rivedere...