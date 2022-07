Un fenomenalead Amburgo conquista il primo titolo Atp della carriera aggiudicandosi la finale contro Carlos Alcaraz per 6-4 6-7 6-4 dopo una sofferta maratona di 2 ore e 46 minuti e. Un’impresa per l’azzurro che nella finale dell’Atp 500 tedesco si aggiudica la sfida tra i due giovanissimi talenti del tennis mondiale, contro uno dei giocatori più in forma del momento e capace di vincere già quattro titoli in questo 2022. Ecco gli highlights della finale tra il carrarino, che da domani salirà sul gradino n° 31 della classifica mondiale (best ranking) e l'allievo di Juan Carlos Ferrero: