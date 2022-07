Ricevere complimenti per un grande traguardo raggiunto è già di per sé gratificante, proprio per l’impegno, per gli sforzi e i sacrifici fatti per raggiungere un simile risultato. Quando poi a fare le congratulazioni è, il tutto aumenta di valore e importanza: Lorenzo Musetti vincitore dell'ATP 500 di Amburgo , ha avuto l’onore di ricevere parole al miele da una leggenda del tennis italiano come Pietrangeli. A confermare quanto accaduto è stato lo stesso ex tennista azzurro, in una breve intervista rilasciata all’ANSA; era in ogni caso lecito immaginarsi l’euforia per una storica vittoria ottenuta contro Carlos Alcaraz, avversario più che ostico e che rende il successo, se possibile, ancor più valoroso per certi aspetti.