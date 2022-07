Sorteggiato il tabellone principale del torneo ATP 500 di Amburgo, che si gioca nella grande tradizione del Rothenbaum. Un tempo Masters Series (nell’epoca precedente alla denominazione 1000), dal 2009 questo evento è stato “retrocesso” a 500, ma le tribune continuano a essere popolate dagli appassionati che conoscono bene la storia del luogo.

Torna in campo Carlos Alcaraz: il murciano, dopo i quarti al Roland Garros e gli : il murciano, dopo i quarti al Roland Garros e gli ottavi a Wimbledon , sceglie la terra di Germania per ritrovare confidenza con l’agonismo. Il sorteggio inizialmente gli è anche amico (il tedesco Nicola Kuhn, wild card), ma già al secondo turno c’è Sebastian Baez, e l’argentino è in semifinale a Bastad con l’uomo che sarà numero 2 del seeding, il russo Andrey Rublev (uno dei tre senza bandiera, con Aslan Karatsev e Karen Khachanov).

La zona di quarti di finale, potenzialmente, è quella di Fabio Fognini, che vuole darsi ancora la possibilità di un segnale importante: l’esordio è con lo sloveno Aljaz Bedene, con il quale ha vinto in 9 occasioni su 10 nei precedenti. Poi c’è Khachanov prima dell’eventuale scontro che si è già disputato a Rio de Janeiro a livello di semifinale. Altro ostacolo serbo, invece, per Lorenzo Musetti: il toscano, dopo Laslo Djere a Bastad, pesca Dusan Lajovic. Divisi da 10 posizioni nel ranking ATP (67 conyto 57), i due non hanno mai vissuto alcun precedente. Fascinoso l’eventuale secondo turno con l’argentino Diego Schwartzman; in passato l’accoppiamento ha dato vita a sfide tutte da gustare.

ATP 500 AMBURGO 2022: IL TABELLONE

Alcaraz (ESP) [1]-Kuhn (GER) [WC]

Baez (ARG)-Krajinovic (SRB)

Bedene (SLO) [PR]-Fognini (ITA)

Struff (GER) [WC]-Khachanov [7]

Carreno Busta (ESP) [4]-Qualificato

Qualificato-Molcan (SVK)

Djere (SRB)-Coric (CRO) [PR]

Griekspoor (NED)-Rune (DEN) [8]

van de Zandschulp (NED) [5]-Davidovich Fokina (ESP)

Qualificato-Rehberg (GER) [WC]

Musetti (ITA)-Lajovic (SRB)

Ruusuvuori (FIN)-Schwartzman (ARG) [3]

Basilashvili (GEO) [5]-Karatsev

Coria (ARG)-Qualificato

F. Cerundolo (ARG)-Altmaier (GER)

Bublik (KAZ)-Rublev [2]

