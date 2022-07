Lorenzo Musetti batte il fenomeno Carlos Alcaraz per 6-4 6-7 6-4 nella finale di Amburgo 2022 e centra il primo titolo ATP della sua carriera alla prima finale giocata. Bravissimo Lorenzo a non perdere la calma dopo 5 match point mancati nel 2° set. Musetti da lunedì avrà anche il suo best ranking: n°31 del mondo. Alcaraz arrivava da 9 finali consecutive vinte.

