Carlos Alcaraz. Il n.6 del mondo, impegnato nella seconda semifinale dell’ATP500 di Amburgo (Germania), ha sconfitto lo slovacco Alex Molcan (n.48 del ranking) con il punteggio di 7-6 (2) 6-1. Una partita che, nei fatti, c’è stata fino al tie-break del primo parziale. Poi Alcaraz ha preso il largo, senza concedere altro al proprio avversario. Pronostico rispettato dunque e domenica ci godremo il confronto per il titolo sulla terra rossa tedesca tra il funambolico iberico Missione compiuta per. Il n.6 del mondo, impegnato nella, ha sconfitto lo slovacco(n.48 del ranking) con il punteggio di. Una partita che, nei fatti, c’è stata fino al tie-break del primo parziale. Poi Alcaraz ha preso il largo, senza concedere altro al proprio avversario. Pronostico rispettato dunque e domenica ci godremo il confronto per il titolo sulla terra rossa tedesca tra il funambolico iberico e il nostro Lorenzo Musetti , in una sfida molto accattivante per la giovane età dei due tennisti e le loro grandi qualità.

Nel primo set, dopo una iniziale fase di studio, Alcaraz prova ad aumentare i giri del motore e la maggior profondità nei colpi si traduce nel primo break del confronto del sesto gioco. Carlitos però non è così preciso nel proprio turno al servizio e consente a Molcan di tornare a galla. La frazione ha un andamento particolare visto che entrambi alla battuta manifestano non poche difficoltà e lo scambio di break e di contro-break si protrae nell’ottavo e nel nono gioco. Alcaraz non capitalizza due set-point nel decimo game prima di andare al tie-break. Tuttavia, l’allievo di Juan Carlos Ferrero trova grande lucidità nel momento più importante e domina (7-2).

Carlos Alcaraz festeggia un punto durante l'ATP 500 di Amburgo, 2022 Credit Foto Getty Images

Nel secondo set si assiste a un soliloquio del classe 2003. Molcan subisce il colpo del parziale perso precedentemente e non trova più modo per opporsi alle soluzioni del suo avversario. Il break subìto in apertura è un segnale e da quel momento il monologo di Alcaraz va in scena, suggellato dallo score di 6-1.

Dal punto di vista statistico, notevole la percentuale dell’iberico di prime di servizio in campo (75%), con un’efficienza pari al 73%. In risposta il n.6 del mondo impressiona e il 68% dei punti vinti rispetto alla seconda di Molcan parla chiaro.

