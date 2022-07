Lorenzo Musetti arriva con un finale thrilling. L'azzurro cerca di sorprendere Francisco Cerundolo servendo da sotto in occasione del match-point della semifinale sul rosso dell'ATP 500 di Amburgo, ma la giocata d'astuzia si trasforma in un pericolosissimo boomerang. L'argentino conquista il punto e forza il tie-break nel secondo set. La prima finale della carriera perarriva con un finale thrilling. L'azzurro cerca di sorprendere Francisco Cerundoloin occasione del match-point della semifinale sul rosso dell'ATP 500 di Amburgo, ma la giocata d'astuzia si trasforma in un pericolosissimo boomerang. L'argentino conquista il punto e forza il tie-break nel secondo set.

A quel punto, dopo essere stato in svantaggio per 2-3, Musetti si rimette in carreggiata pescando una riga con talento e fortuna e, ripresa in mano l'inerzia mentale del match, riesce a chiudere i conti con cinque punti consecutivi.

ATP, Amburgo Musetti liquida Cerundolo in 2 set: 1ª finale in carriera! 4 ORE FA

