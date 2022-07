Carlos Alcaraz quello del Nicola Kuhn (n.259 del ranking), sullo score di 3-6 6-1 7-6 (3), guadagnandosi l’accesso al secondo turno dove affronterà il serbo Filip Krajinovic. Attualmente n.6 del mondo e n.3 della Race to Turin, l’iberico è stato protagonista di una stagione straordinaria in cui i successi nei Non è stato un esordio dei più semplici per lo spagnoloquello del torneo di Amburgo (Germania). Sulla terra rossa tedesca lo spagnolo si è dovuto impegnare non poco per piegare il padrone di casa,(n.259 del ranking), sullo score di 3-6 6-1 7-6 (3), guadagnandosi l’accesso al secondo turno dove affronterà il serbo Filip Krajinovic. Attualmente n.6 del mondo e n.3 della Race to Turin, l’iberico è stato protagonista di una stagione straordinaria in cui i successi nei Masters1000 di Miami e di Madrid rappresentano qualcosa di notevolissimo, specialmente pensando al trionfo in Spagna, battendo nel proprio percorso Rafa Nadal e Novak Djokovic.

Dopo quel risultato nella capitale spagnola, qualcosa non è andato per il verso giusto e probabilmente anche qualche acciacco (problemi alla caviglia e al gomito) non gli hanno permesso di esprimere il proprio miglior tennis. Significativo in questo senso il ko a Wimbledon, negli ottavi di finale, contro Jannik Sinner. Tuttavia, Carlitos è in Germania e l’obiettivo è molto chiaro. “Sono qui per vincere il titolo, so che posso giocare bene sulla terra e mi sono preparato. Ho imparato come gestire la pressione, disputando incontri di grande rilievo. Essere in top-3 a fine anno? Sarebbe bello, ma non ci penso più di tanto. La mia concentrazione è sul vincere più partite che posso, il ranking sarà solo una conseguenza“, ha dichiarato Alcaraz in conferenza stampa.

