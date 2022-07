Lorenzo Musetti . Il talento nato a Carrara, Un successo inaspettato per il toscano, che ha trovato la prima gioia in carriera tra i senior e ha raggiunto anche la posizione 31 nel ranking. Sicuramente un pomeriggio indimenticabile per il classe 2002, che potrà finalmente inaugurare la bacheca dei trofei con un riconoscimento tanto bello quanto bizzarro. Ieri pomeriggio ci ha fatto saltare dalla sedia . Il talento nato a Carrara, nella finale del torneo ATP 500 di Amburgo su terra rossa , ha battuto con il punteggio di 6-4, 6-7 (6), 6-4 la testa di serie numero uno Carlos Alcaraz.Sicuramente un pomeriggio indimenticabile per il classe 2002, che potrà finalmente inaugurare la bacheca dei trofei con un riconoscimento tanto bello quanto bizzarro.

Per chi si fosse chiesto cosa rappresenta: è la traccia del match point con cui Nikoloz Basilashvili vinse questo stesso torneo nel 2018 contro Leo Mayer. Nel dicembre dello stesso anno, l’organizzazione tedesca annunciò di voler cambiare il trofeo ogni stagione, in relazione al punto del match giocato l’anno precedente. In realtà poi le cose non sono andate esattamente come promesso, visto che Rublev, Carreno Busta e Musetti hanno alzato il medesimo trofeo, ma dal 2023 si tornerà all'idea iniziale. Il punto decisivo di Musetti contro Alcaraz sarà il nuovo logo dell'Hamburg European Open di tennis.

