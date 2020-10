Comincia ad entrare nel vivo in questo periodo la stagione indoor del tennis a livello ATP, dopo diverse settimane dedicate a tornei su terra rossa all’aperto come il Roland Garros ed il Masters 1000 di Roma, oltre a svariati Challenger e al 250 di Pula in corso di svolgimento proprio in questi giorni in Sardegna. A partire da lunedì 19 ottobre scatterà in Belgio l’ATP 250 di Anversa (su cemento indoor) con due italiani di spicco iscritti al momento nella entry list della manifestazione: Matteo Berrettini e Fabio Fognini.