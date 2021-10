Jannik Sinner giocherà giocherà la sua quinta finale del suo 2021 ad Anversa, cercando un successo che gli permetta di mantenere intatte le chance di qualificarsi alle ATP Finals di Torino. L’azzurro ha domato il sudafricano Lloyd Harris guadagnandosi la chance di sfidare Diego Schwartzman, che ha liquidato 6-4, 6-0 il promettente statunitense Brooksby, sul cemento indoor di Anversa.

Il 20enne, che lunedì sarà almeno numero 12 del ranking ATP (numero 11 in caso di vittoria), sta cercando di conquistare il maggior numero di punti possibile in ottica qualificazione alle ATP Finals e recuperare margine su Norrie e Hurkacz. La sfida contro un guerriero come Schwartzman però non sarà affatto banale anche perché i due si affronteranno per la prima volta in carriera.

Sinner-Schwartzman, a che ora in campo e dove vederla

La finale Sinner-Schwartzman avrà inizio alle ore 16:30 di domenica 23 ottobre ottobre. La sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport (canale Sky Sport Tennis, numero 205 della piattaforma) e in streaming per gli abbonati Sky che potranno usufruire del servizio tramite la app Sky Go. La diretta streaming è disponibile anche su supertennis.tv e su Now Tv. Eurosport vi trasmetterà la diretta scritta della sfida su eurosport.it e App.

Il cammino di Sinner ad Anversa

Sinner b. Musetti 7-5, 6-2 REPORT

Sinner b. Rinderknech 6-4, 6-2 REPORT

Sinner b. Harris 6-2, 6-2 REPORT

Sinner: "Puntiamo a un gran finale di stagione"

