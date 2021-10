cala il poker ad Anversa. L’azzurro doma con un doppio 6-2 nell'atto finale Diego Schwartzman e vince il quarto titolo del suo sempre più convincente 2021 (il 250 di Anversa si va ad aggiungere a Melbourne 250, Washington 500, Sofia 250) e il quinto della sua giovane carriera. Un successo che, lo proietta al numero 11 del ranking ATP, e lo rimette in corsa per il vero obiettivo di questo finale di stagione: l’ingresso alle ATP Finals di Torino. Con la vittoria odierna, infatti, Sinner risorpassa Norrie e si porta ad appena 110 punti da Hubert Hurkacz, ultimo dei qualificati al momento a Torino. Ma come è maturato questo successo a suo modo storico nel torneo belga? Grazie a una prestazione esiziale in cui l’altoatesino non ha mai messo in ritmo l’argentino schiantandolo con una partita veramente di livello superiore. Guardare per credere gli highlights del match.