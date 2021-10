Obiettivo raggiunto. (numero 32 al mondo) e strappa il pass per la finale dell’ATP 250 di Anversa. L’azzurro domina il match dall’inizio alla fine e lascia solo 4 game al sudafricano (doppio 6-2 il risultato in favore del numero 2 d’Italia) in un’ora e mezza di gioco. Queste le sue parole dopo la partita: “Sono contento di essere in finale, Harris è un giocatore incredibile che ha avuto fin qui una stagione eccezionale e gli auguro di finire nel modo migliore. Mi piace giocare indoor, mi piace giocare qui e quindi non vedo l’ora che si torni in campo domani per la finale". Jannik Sinner supera anche Lloyd Harris (numero 32 al mondo)L’azzurro domina il match dall’inizio alla fine e lascia solo 4 game al sudafricano (doppio 6-2 il risultato in favore del numero 2 d’Italia) in un’ora e mezza di gioco. Queste le sue parole dopo la partita:

L’azzurro ha poi continuato: “Qui le situazioni sono molto simili alle condizioni a Sofia dove mi trovo molto bene. Già 2 anni fa qua mi ero trovato benissimo ed ero arrivato in semifinale. Amo giocare qui, mi muovo bene, trovo il timing giusto, le condizioni sono perfette per me. A prescindere da quello che accadrà domani sono comunque già soddisfatto di quello che è il mio livello di oggi”.

Infine, un piccolo pensiero verso le ATP Finals di Torino: “La strada è ancora lunga, io ci spero evidentemente, sono nella mia testa. Devo giocare bene a Vienna e Bercy. Dovrò vedermela con una concorrenza particolarmente agguerrita quindi so bene che non sarà facile. Anche se non dovessi farcela comunque sarei lo stesso contento della mia stagione”.

