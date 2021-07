Era il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo più di un mese dall'eliminazione da Wimbledon e dalle polemiche post forfait olimpico. I problemi non sembrano essere assolutamente risolti: l'italiano, testa di serie numero 2, è uscito subito sconfitto agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Atlanta. Sul cemento americano la sorpresa australiana Christopher O'Connell, riesce ad imporsi per 7-6 (7) 6-4 in poco più di un'ora e mezza.

Sin dal primo set si sono intraviste le tante difficoltà dell'altoatesino. Non è stato costretto ad annullare palle break, pur andando un paio di volte ai vantaggi nei propri game al servizio. Il parziale dunque si è andato a decidere al tie-break. L'azzurro è riuscito ad agguantare con una gran risposta di dritto due set point sul 6-4, salvo poi concedere il minibreak successivamente. Sul terzo set point a disposizione passante eccezionale di O'Connell che poi è riuscito ad agguantare la frazione sul 9-7.

Nel secondo set arriva il break istantaneo da parte dell'australiano: Sinner inizia a sbagliare da sopra 30-0 e perde il game iniziale al servizio. Da lì in poi, in risposta, l'altoatesino non riesce praticamente mai a creare patemi al rivale, se non nel decimo game: O'Connell guadagna i primi due set point, l'altoatesino li annulla, ma sul terzo (arrivato dopo un dritto di attacco a campo libero sbagliato da Sinner) cede l'incontro. Le statistiche parlano chiaro: 9 ace a 5 per O'Connell, che non ha concesso alcuna palla break al tennista tricolore. Per l'azzurro due doppi falli, pochi vincenti ma soprattutto tantissimi errori gratuiti rispetto al solito.

