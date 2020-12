Una bella notizia per l’Italia: sarà protagonista con tre candidati agli ATP Awards 2020. Negli ‘Oscar’ di fine stagione del circuito maschile Sinner, Musetti e Riccardo Piatti – nella categoria riservata ai coach – rappresentano il tennis azzurro su scala mondiale. Il tennista altoatesino, dopo aver vinto il titolo di "Newcomer of the year" – ovvero di ‘astro nascente dell’anno’ – è presente tra i papabili al "Most improved player of the year" – riconoscimento assegnato al più giocatore più migliorato rispetto all’anno precedente, vinto lo scorso anno da un altro italiano: Matteo Berrettini. Passaggio di testimone anche per Lorenzo Musetti, vincitore di un challenger e semifinalista in un torneo ATP a soli 18 anni, che potrebbe replicare il trionfo di Sinner del 2019 tra i "Newcomer of the year".