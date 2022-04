Belgrado: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti saranno impegnati alle 12 in Spagna rispettivamente contro Pablo Carreno-Busta e Diego Schwartzman (se passano giocheranno sempre oggi i quarti di finale). In campo anche Fabio Fognini: il ligure giocherà alle 13 sul campo centrale del Tennis Center di Belgrado, per il Serbia Open. A contendergli un posto in semifinale il tedesco Oscar Otte. Tre italiani in campo tra Barcellona saranno impegnati alle 12 in Spagna rispettivamente contro Pablo Carreno-Busta e Diego Schwartzman (se passano giocheranno sempre oggi i quarti di finale). In campo anche: il ligure giocherà alle 13 sul campo centrale del Tennis Center di Belgrado, per il Serbia Open. A contendergli un posto in semifinale il tedesco Oscar Otte.

12:57 - Sonego parte bene nel secondo

1-0 Sonego nel secondo set, con l'azzurro che tiene senza grossi patemi la battuta e si carica dopo aver vinto un punto spettacolare a rete.

12:49 - Controbreak Musetti

....e infatti arriva subito il controbreak (a zero) di Musetti! 3-4 e servizio per l'azzurro!

12:48 - Carreno vince il primo

Pablo Carreno-Busta porta a casa il primo set per 6-2 in 40 minuti contro Lorenzo Sonego. Lo spagnolo gioca in scioltezza e dopo la lotta del primo game, durato 10 minuti, ha decisamente preso in mano la sfida.

12:47 - Break Schwartzman

Dura poco l'equilibrio tra Musetti e Schwartzman, con l'argentino che torna avanti di un break e sale 4-2. Come visto a Monte Carlo, i servizi non sono un grande fattore in questo match.

12:38 - Ruud vince il primo

Tutto facile per Casper Ruud fin qui. Il norvegese chiude il primo set sul 6-2 contro Ruusuvori, in mezz'ora esatta di gioco.

12:35 - Sonego si sblocca

Lorenzo Sonego muove il punteggio e vince il primo game del suo match, portandosi sull'1-4. Urlo liberatorio dell'azzurro, che ha bisogno di caricarsi per entrare in partita.

12:32 - In campo anche Ruud e Auger-Aliassime

Sono quattro i match attualmente in corso a Barcellona. In campo anche Casper Ruud contro il finlandese Ruusuvori e Felix Auger-Aliassime contro Frances Tiafoe.

12:26 - Musetti reagisce

Controbreak di Musetti! Bella reazione del classe 2002, che si riprende il servizio perso alla prima occasione utile.

12:25 - Sonego in difficoltà

Altro break subito da Sonego, con Carreno-Busta che prende il largo: 3-0 pesante.

12:20 - Sonego e Musetti in campo

Sono cominciati i match di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, che sfidano rispettivamente Pablo Carreno-Busta e Diego Schwartzman. E per entrambi gli azzurri l'avvio è negativo, con gli avversari subito avanti di un break.

11:30 - Il programma degli italiani

Sul fronte tennistico venerdì intenso per i colori azzurri: ben tre giocatori in campo e da seguire con la nostra diretta testuale. I primi due saranno Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, impegnati alle 12 nel Barcelona Open Banc Sabadell rispettivamente contro Pablo Carreno-Busta e Diego Schwartzman. Entrambi gli italiani hanno raggiunto gli ottavi di finali, che secondo programma si sarebbero dovuti disputare nella giornata di giovedì, ma a causa della pioggia copiosa e battente che sta colpendo la città spagnola, gli incontri sono stati rinviati a oggi. Se i due tennisti nostrani riusciranno a vincere i loro match, saranno chiamati al doppio impegno come accadrà per tutti gli altri migliori 14 giocatori rimasti in tabellone. In campo anche Fabio Fognini. Il ligure giocherà alle 13 sul campo centrale del Tennis Center di Belgrado, per il Serbia Open. A contendergli un posto in semifinale il tedesco Oscar Otte.

