Jannik Sinner non si ferma più e con grande autorevolezza non si ferma più e con grande autorevolezza batte il n.7 del mondo Andrey Rublev nei quarti di finale dell’ATP di Barcellona . Una prestazione di grande rilievo al cospetto di un giocatore che negli ultimi 20 mesi aveva vinto più match di tutti. Per questa ragione, l'esito di questo confronto è molto importante per la crescita dell’altoatesino, costretto soprattutto nel secondo set a gestire dei momenti difficili, quando più volte si è visto recuperare da una situazione di vantaggio. Il 6-2 7-6 (6) in 1 ora e 38 minuti di partita ha sorriso a Jannik che, quindi, attende il nome del vincitore della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il greco Stefanos Tsitsipas, recentemente vincitore del Masters1000 di Montecarlo. Ecco le parole dell'allievo di Riccardo Piatti:

Sto cercando di migliorare. E’ la prima volta che giocavo contro Rublev, che quest’anno ha giocato tantissimo. Forse è un po’ stanco dopo Montecarlo. Ho cercato di giocare il mio tennis e chiudere questa partita. Non è stato facile, ho cercato di rimanere nel match, sono soddisfatto. Ti alleni per giocare questo tipo di partite, soprattutto quando sono importanti, questa è un’esperienza formativa per me. E’ importante acquisire esperienza ad ogni torneo. Devo accettare tutti i momenti difficili della partita“.

